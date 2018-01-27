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В Москве эвакуирован Курский вокзал
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Около 700 человек эвакуированы с Курского вокзала в Москве из-за сообщения о «минировании» 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
Неизвестные "заминировали" второй за день московский вокзал — Курский. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, из здания эвакуированы 700 человек.
"Кинологи проверяют анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве на территории Курского вокзала. Эвакуированы 700 пассажиров и сотрудников вокзала", — сказал собеседник агентства.
Ранее 27 января поступило сообщение об угрозе взрыва на Киевском вокзале, она не подтвердилась. "Здание вокзала проверено, угроза оказалась ложной", — сказал собеседник агентства.
Всего с 11 сентября, когда в России началась волна сообщений о ложных минированиях, атаке телефонных террористов подверглись почти 4 тыс. объектов, были эвакуированы свыше 2,6 млн человек. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются и в других городах.
Как сообщил 23 января начальник инженерного управления Росгвардии Александр Заровнятных, в стране произошел значительный спад сообщений о ложных минированиях, пик которых пришелся на вторую половину 2017 года.
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