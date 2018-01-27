Ferrero сожалеет о драках за «Нутеллу» на распродаже

Компания Ferrero сожалеет о драках на распродажах шоколадной пасты

Компания Ferrero заявила о сожалении в связи с ситуацией, которая сложилась во Франции, где люди дрались на распродаже шоколадно-ореховой пасты «Нутелла».

Во Франции сегодня сеть магазинов сделала скидну на "Нутеллу", 70% ниже обычной цены. Банку продавали за 1,40 евро (97 рублей). #Nutella pic.twitter.com/LWmVL2DrY6— Антикаратель (@Antikaratel) 25 января 2018 г. В компании уточнили, что акция была придумана в одностороннем порядке розничной сетью Intermarche и «привела к смятению и разочарованию в умах потребителей», — передает РИА Новости сообщение Ferrero.

Почти 70-процентные скидки на «Нутеллу» спровоцировали столкновения и даже драки в сети супермаркетов Intermаrche. В некоторых магазинах люди приобретали десерт целыми коробками, что побудило руководство ограничить продажу до трех банок в одни руки. Сообщалось о травмах среди клиентов, однако представители сети опровергали эту информацию.