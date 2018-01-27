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Ferrero сожалеет о драках за «Нутеллу» на распродаже
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Компания Ferrero сожалеет о драках на распродажах шоколадной пасты 

BFM.RU 4 часа назад
Фото: twitter
Компания Ferrero заявила о сожалении в связи с ситуацией, которая сложилась во Франции, где люди дрались на распродаже шоколадно-ореховой пасты «Нутелла».
В компании уточнили, что акция была придумана в одностороннем порядке розничной сетью Intermarche и «привела к смятению и разочарованию в умах потребителей», — передает РИА Новости сообщение Ferrero.
Почти 70-процентные скидки на «Нутеллу» спровоцировали столкновения и даже драки в сети супермаркетов Intermаrche. В некоторых магазинах люди приобретали десерт целыми коробками, что побудило руководство ограничить продажу до трех банок в одни руки. Сообщалось о травмах среди клиентов, однако представители сети опровергали эту информацию.
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