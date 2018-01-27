ФБР опубликовало документы о смерти Лесина

ФБР опубликовало документы о расследовании смерти Лесина

«Нет никаких доказательство версии, согласной которой Лесин умер в результате убийства или противозаконных действий третьих лиц», — говорится в документе. Согласно им, смерть Лесина не была насильственной. Причиной летального исхода стала «тупая травма головы», которую он получил в номере отеля в результате несчастного случая на фоне «сильной алкогольной интоксикации». Изучив записи с камер наблюдения, следователи заключили, что Лесин в этот момент был один.

Тело бывшего чиновника и медиаменеджера было обнаружено 5 ноября 2015 года в номере отеля Dupont в Вашингтоне. Сразу после его кончины сообщалось, что причиной смерти стал сердечный приступ. Расследование по делу было закрыто в октябре 2016 года.