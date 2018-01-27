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ФБР опубликовало документы о смерти Лесина
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ФБР опубликовало документы о расследовании смерти Лесина 

Lenta.ru 5 часов назад
Обнародованы сведения о расследовании смерти бывшего министра печати и председателя правления холдинга «Газпром-медиа» Михаила Лесина. Документы опубликованы на сайте Федерального бюро расследований (ФБР) США в субботу, 27 января.
Согласно им, смерть Лесина не была насильственной. Причиной летального исхода стала «тупая травма головы», которую он получил в номере отеля в результате несчастного случая на фоне «сильной алкогольной интоксикации». Изучив записи с камер наблюдения, следователи заключили, что Лесин в этот момент был один.
«Нет никаких доказательство версии, согласной которой Лесин умер в результате убийства или противозаконных действий третьих лиц», — говорится в документе.
Тело бывшего чиновника и медиаменеджера было обнаружено 5 ноября 2015 года в номере отеля Dupont в Вашингтоне. Сразу после его кончины сообщалось, что причиной смерти стал сердечный приступ. Расследование по делу было закрыто в октябре 2016 года.
В 2000-х Михаил Лесин руководил министерством по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. После этого в течение пяти лет был советником президента России. В 2005 году по его инициативе создан государственный телеканал Russia Today (позже — RT). С осени 2013 года до декабря 2014 года Лесин возглавлял «Газпром-медиа»
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