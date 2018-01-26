«Выкинутый на улицу» пациент рассказал о случившемся

«Выкинутый» пациент сочинской больницы рассказал о случившемся

Пациент сочинской больницы, которого медсестры оставили на улице, рассказал РЕН ТВ , что сам попросил медработниц вывезти его на каталке «в коридор», чтобы он мог покурить.

38-летний мужчина уточнил, что они последовали его просьбе: его вывезли, он сел «на корточки», а потом лег спать. По его словам, он ругал медсестер и «хаял их ни за что», так как был все еще нетрезв.

Ранее в Сети появилось видео с камеры наблюдения, демонстрирующее, как женщины в белых халатах вывозят больного на инвалидной коляске и оставляют его у гаражей, забрав коляску. Очевидцы утверждают, что медработницы сказали: «Заберите себе его. Он нам не нужен». После этого очевидцы вызвали скорую, и мужчину снова отвезли в больницу.

Как рассказали « Комсомольской правде » в больнице, пациент поступил к ним «в состоянии сильного наркотического опьянения».

«Когда мы его прокапали, они сам просился домой. Причем даже попросил отвезти его на коляске в определенное место, где якобы его ждали друзья. Вот санитарки так и сделали», — заявил собеседник издания.

В управлении здравоохранения Сочи провели проверку видео и заявили, что медсестры будут уволены. «Человек может отказаться от медицинской помощи, это его неотъемлемое право, но такое желание должно быть оформлено в письменном виде», — пояснила глава управления Марина Вартазарян

Свою проверку по факту случившегося проведет и прокуратура Краснодарского края.