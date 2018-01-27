Ещё
Кот спас ребенка от холода в сарае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кот согрел в сарае пропавшего мальчика 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: УМВД России
Кот всю ночь согревал в заброшенном сарае пропавшего ранее мальчика в Краснознаменском районе Калининградской области. Об этом сообщает сайт УМВД России по региону.
Перед исчезновением последний раз 13-летнего Руслана П. видели утром 25 января у школы. Его нашли утром 26 января. Как рассказал мальчик сотрудникам полиции, через несколько дней ему должно исполниться 14 лет. Вместо школы Руслан отправился к бабушке в Краснознаменск, чтобы быстрее сделать фотографии и получить паспорт. Но не застал родственницу дома и решил вернуться домой пешком.
Когда стемнело, школьник решил заночевать в заброшенном сарае, которые оказался на пути. Там он и встретил бездомного кота, который согревал мальчика всю ночь.
В благодарность Руслан решил взять кота себе домой и дал ему кличку Спасатель. Утром мальчика с котом на дороге обнаружили сотрудники полиции, которые почти сутки искали школьника по всей окрестности.
Lenta.ru: последние новости
Москвич лишился 140 миллионов рублей в обменнике Медсестры вывезли лежачего пациента из больницы и выбросили у гаражей Машина влетела в автобусную остановку в Москве
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию нашли управу300
«Избавим РФ от этой чумы»: ответ на санкции США готов634
Пентагон призвали разработать план войны с РФ75
На Украине нашли новых врагов государства22
США создают оружие против России145
Видео
00:00
Пентагон призвали разработать план войны с РФ
Армия Политика
04:19
МВД проверит брак мужчин в Москве
Общество Социология
00:00
Минобороны показало видео тренировки морпехов в Заполярье
Армия Войска
01:05
В России брак геев признали недействительным
Общество
01:35
Курды снова просят Россию о помощи
В мире
00:58
Эффектная полицейская погоня в Аризоне попала на видео
Происшествия США
02:59
Китай создал «летающий радар» против «невидимок»
Азия Армия
06:14
Коммунисты получили предупреждение из-за Грудинина
Политика Выборы президента
00:49
Террористы на танке передавили террористов
Ближний Восток Армия
01:52
Распалась группа, записавшая «песню-убийцу»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение