Кот спас ребенка от холода в сарае

Кот согрел в сарае пропавшего мальчика

Кот всю ночь согревал в заброшенном сарае пропавшего ранее мальчика в Краснознаменском районе Калининградской области. Об этом сообщает сайт УМВД России по региону.

Перед исчезновением последний раз 13-летнего Руслана П. видели утром 25 января у школы. Его нашли утром 26 января. Как рассказал мальчик сотрудникам полиции, через несколько дней ему должно исполниться 14 лет. Вместо школы Руслан отправился к бабушке в Краснознаменск, чтобы быстрее сделать фотографии и получить паспорт. Но не застал родственницу дома и решил вернуться домой пешком.

Когда стемнело, школьник решил заночевать в заброшенном сарае, которые оказался на пути. Там он и встретил бездомного кота, который согревал мальчика всю ночь.

В благодарность Руслан решил взять кота себе домой и дал ему кличку Спасатель. Утром мальчика с котом на дороге обнаружили сотрудники полиции, которые почти сутки искали школьника по всей окрестности.