Похищенный ВСУ россиянин осужден на десять лет

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Задержанный на Украине россиянин Агеев осужден на 10 лет 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Genya Savilov
Задержанный на Украине россиянин Виктор Агеев приговорен к 10 годам лишения свободы. Такое решение вынес в четверг Новоайдарский районный суд Луганской области, сообщил в своем Facebook адвокат Виктор Чевгуз.
Ранее в ЛНР заявили, что 24 июня два ополченца были убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе в районе Бахмутской трассы. Ряд украинских СМИ распространили информацию, что среди захваченных был Агеев, который, по утверждению Киева, является действующим российским военнослужащим-контрактником. Минобороны России опровергло сообщения о захвате "российского военнослужащего" Агеева.
Агеев обвинялся в том, что служил по контракту в самопровозглашенной Луганской народной республике, которая на Украине считается террористической организацией. Также ему инкриминировалось незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Прокурор просил приговорить Агеева к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
По мнению защиты, предложенная прокурором квалификация содеянного Агеевым по статье "участие в террористической организации" является ошибочной. "И хотя суд и согласился в этой части с прокурором, мы обжалуем данный приговор и по вопросам квалификации, и по мере наказания", — пообещал адвокат, назвав вердикт чрезмерно суровым.
В 2017 году по аналогичным статьям УК Украины россияне Евгений Ерофеев и Александр Александров были осуждены Голосеевским районным судом Киева к 14 годам лишения свободы каждый. В конце мая в Москве и Киеве было одновременно объявлено о помиловании и освобождении Александрова и Ерофеева и отбывавшей наказание в России Надежды Савченко. В тот же день они вернулись на родину.
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