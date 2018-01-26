Похищенный ВСУ россиянин осужден на десять лет

Задержанный на Украине россиянин Агеев осужден на 10 лет

Задержанный на Украине россиянин Виктор Агеев приговорен к 10 годам лишения свободы. Такое решение вынес в четверг Новоайдарский районный суд Луганской области, сообщил в своем Facebook адвокат Виктор Чевгуз.

Ранее в ЛНР заявили, что 24 июня два ополченца были убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе в районе Бахмутской трассы. Ряд украинских СМИ распространили информацию, что среди захваченных был Агеев, который, по утверждению Киева, является действующим российским военнослужащим-контрактником. Минобороны России опровергло сообщения о захвате "российского военнослужащего" Агеева.

Агеев обвинялся в том, что служил по контракту в самопровозглашенной Луганской народной республике, которая на Украине считается террористической организацией. Также ему инкриминировалось незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Прокурор просил приговорить Агеева к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

По мнению защиты, предложенная прокурором квалификация содеянного Агеевым по статье "участие в террористической организации" является ошибочной. "И хотя суд и согласился в этой части с прокурором, мы обжалуем данный приговор и по вопросам квалификации, и по мере наказания", — пообещал адвокат, назвав вердикт чрезмерно суровым.