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«Я не собирался никого убивать»: нападение в Самаре
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Самарский ученик попытался напасть на колледж 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Самаре ученик девятого класса попытался напасть на колледж, сообщает Telegram-канал Mash. 15-летний школьник был вооружен двумя пневматическими ружьями и дымовой шашкой.
>> В Самаре ученик пришёл в колледж с оружием
Оружие и шашку мальчик приобрел в местном магазине и спрятал в чехол от гитары. Школьник был знаком охране, и поэтому гитара за его спиной не вызвала у них подозрений. Подросток поднялся на нужный этаж, зарядил ружья, зажег дымовую шашку и направился в свой класс.
Почувствовав запах дыма, классная руководительница вышла в коридор и попыталась остановить ученика.
«Я преградила ему путь и сказала: "Паша, отдавай оружие, не глупи!" Он был настроен решительно, но в глазах был виден испуг: "Нет, Татьяна Алексеевна, отойдите, я в класс пройду!"», — рассказала учительница.
Трагедию, к счастью, удалось предотвратить. На шум выбежали другие студенты колледжа, в здании которого временно размещалась школа, и разоружили девятиклассника.
На допросе в полиции подросток заявил, что своим поступком хотел привлечь внимание родителей.
«Я не собирался никого убивать. Я хотел всех испугать. Я хотел привлечь внимание родителей. Их волнуют только мои оценки», — сказал он.
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