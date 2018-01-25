«Я не собирался никого убивать»: нападение в Самаре

Самарский ученик попытался напасть на колледж

В Самаре ученик девятого класса попытался напасть на колледж, сообщает Telegram-канал Mash . 15-летний школьник был вооружен двумя пневматическими ружьями и дымовой шашкой.

Оружие и шашку мальчик приобрел в местном магазине и спрятал в чехол от гитары. Школьник был знаком охране, и поэтому гитара за его спиной не вызвала у них подозрений. Подросток поднялся на нужный этаж, зарядил ружья, зажег дымовую шашку и направился в свой класс.

Почувствовав запах дыма, классная руководительница вышла в коридор и попыталась остановить ученика.

«Я преградила ему путь и сказала: "Паша, отдавай оружие, не глупи!" Он был настроен решительно, но в глазах был виден испуг: "Нет, Татьяна Алексеевна, отойдите, я в класс пройду!"», — рассказала учительница.

Трагедию, к счастью, удалось предотвратить. На шум выбежали другие студенты колледжа, в здании которого временно размещалась школа, и разоружили девятиклассника.

На допросе в полиции подросток заявил, что своим поступком хотел привлечь внимание родителей.