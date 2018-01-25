Поиск пропавшего судна с россиянами приостановлен

Поиск с воздуха рыболовецкого судна «Восток» с россиянами на борту, пропавшего в Японском море, приостановлен в связи с наступлением ночи. Об этом пишет Федеральное агентство Морского и речного транспорта. Привлекавшиеся к поискам вертолеты Ми-8 МЧС Минобороны , а также самолет Бе-200 вернулись на свои базы.

>> Судно с россиянами пропало в Японском море «В районе предполагаемой аварии поисковые действия осуществляют многофункциональное спасательное судно Морспасслужбы Росморречфлота «Спасатель Заборщиков» и т/х «Феско Диомид» Дальневосточного морского пароходства», — говорится в сообщении ведомства.

В Японском море пропало рыболовецкое судно «Восток» с российским экипажем. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, на борту судна находились 20 человек.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области, из них 13 человек — жители Сахалинского края, остальные — уроженцы Приморского края, Челябинской и Свердловской областей, Оренбурга, Запорожья, Молдавии и Азербайджана.

Рыболовецкое судно «Восток» подало аварийный сигнал в 200 километрах южнее мыса Гамова, после чего перестало выходить на связь.

«Организовано взаимодействие всех служб, очень сложные метеоусловия. Спасательная полномасштабная операция будет продолжаться столько, сколько потребуется. Метеоусловия осложняют проведение поисковой операции. Мы уверены, что экипаж жив», — сказал «Интерфаксу» глава МЧС Владимир Пучков, чьи слова приводит "Интерфакс".

По словам Пучкова, в поисковой операции задействована вся группировка судов, находящаяся в районе, работает авиация МЧС.

На месте поисков нашли два спасжилета, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Судно шло из Южной Кореи на Сахалин, а в Корею оно отправилось из приморского Зарубино.