Пьяные зигзаги: снесенная остановка и труп в багажнике

Наезд пьяного водителя внедорожника на остановку в Москве привел к гибели одного из его пассажиров — от удара мужчину забросило в багажник, где он скончался от кровоизлияния в мозг. Серьезно пострадали две ожидавшие транспорт девушки — у них травмированы ноги, а также серьезные травмы головы. По предварительным данным, виновника аварии несколько лет назад уже лишали прав за пьяное вождение.

В Москве правоохранительные органы разбираются с последствиями серьезного ДТП с погибшим и пострадавшими, которое произошло вечером 24 января на проспекте Мира. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, примерно в 21.20 автомобиль Ford Explorer под управлением молодого человека 1984 года рождения не справился с управлением и врезался в остановку Банный переулок в районе дома 68, где на тот момент находились ожидавшие транспорт люди. По сообщениям в соцсетях, до столкновения водитель иномарки совершал странные маневры и ехал на высокой скорости. Сначала оказавшиеся на месте очевидцы сообщили, что мужчина вез в багажнике труп. Но позже автомобилист смог объяснить, что с ним ехало двое попутчиков. Одного из них, который, видимо, ехал сзади и не был пристегнут, от сильного удара отбросило в багажник, где он погиб.

Позже источники в правоохранительных органах сообщили, что пассажир скончался от кровоизлияния в мозг. Однако пока точное время смерти не установлено — медики выясняют, могла ли смерть наступить до аварии.

Не повезло и находившимся на остановке людям, которые никак не ожидали, что на них на полной скорости полетит неуправляемый внедорожник: ранения получили два пешехода и второй пассажир автомобиля. В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы уточнили, что трое пострадавших после аварии в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницы.

«На место ДТП на проспекте Мира в течение семи минут прибыли несколько бригад «скорой помощи». В происшествии пострадали четыре человека, один из них с летальным исходом. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказал представитель пресс-службы департамента здравоохранения.

При этом сам водитель не пострадал.

Водитель внедорожника в момент ДТП был пьян, у него в крови нашли около 1 промилле алкоголя. Кроме того, он уже долгое время был лишен водительских прав за пьяное вождение, но продолжал как ни в чем не бывало ездить за рулем.

После аварии полицейские вывели наехавшего на остановку водителя в одной майке к журналистам. Мужчина закрывал поцарапанное лицо и отказывался говорить, был ли он трезв или, наоборот, употреблял спиртное перед поездкой. Многие обратили внимание, что водитель еле стоял на ногах, но, возможно, это было связано с холодом и стрессом. Жестами мужчина дал понять, что отрицает факт употребления алкоголя, что в машине всего было три человека и от сильного удара одного из попутчиков перекинуло назад.

Подтверждать или опровергать информацию об опьянении мужчины, а также рассказывать, был ли он задержан, в столичной Госавтоинспекции «Газете.Ru» отказались, сославшись на то, что дело из-за резонанса забрало себе Следственное управление по Москве. Однако там заявили, что расследование ведет полиция.

Тем не менее ряд СМИ уже выяснил, что жертвой ДТП стал 38-летний москвич. Еще у одного попутчика автомобилиста возрастом 36 лет — сотрясение головного мозга. Сильнее всех пострадали стоявшие на остановки сотрудницы турфирмы 27-летняя Анна и 30-летняя Виктория. У одной из девушек врачи обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного и переломы ног. У другой сильно повреждена правая нога.

Как пишет телеканал РЕН ТВ , ранее москвич был осужден за угон, наносил побои человеку, угрожал убить соседку и уклонялся от уплаты алиментов.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Если окажется, что погибший скончался в результате ДТП, то водителю грозит ответственность по 4 ст. 264 УК России, которая предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет. Кроме того, в отношении мужчины должны возбудить уголовное дело и по ст. 264.1 УК, которая карает за повторную езду в пьяном виде.