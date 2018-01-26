В Самаре эвакуировали школу после ЧП

В Самаре ученики рассказали об эвакуации школы после ЧП

Ученики школы №46 в Самаре, где ученик пронес в учебное заведение дымовые шашки и пневматические винтовки, рассказали РИА Новости , что сразу после инцидента их эвакуировали, а сами они шокированы ситуацией.

"Сказали, что просто утечка газа… Нас просто быстро увели. Так горелым запахло, что урок проводить не стали", — рассказала РИА Новости одна из учениц школы №46. Раннее ГУМВД по Самарской области сообщило, что учащийся школы в Самаре в четверг пронес в учебное заведение на улице Советской Армии две пневматические винтовки и дымовые факелы, которые разбросал в коридоре. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал.

Другой школьник также отметил, что в здании очень сильно пахло дымом и всех отправили домой. "Это случилось на моем последнем уроке. Очень сильно запахло дымом, и мы открыли окна, потом нам сказали просто одеться и уходить…", — поделился шестиклассник.

Он отметил, что сам он испугался. "Конечно же, испугало. Очень", — отметил он.

Один шестиклассник рассказал РИА Новости, что в школе из-за инцидента не было уроков во вторую смену. "Я учусь во вторую смену, и нам сказали, что вторая смена из-за этого инцидента не учится…", — сказал он.

Девятиклассники рассказали, что участник инцидента не был особо заметным в школе.