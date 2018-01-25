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В ульяновском лицее открыли стрельбу
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В ульяновском лицее открыли стрельбу 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости
На территории учебного заведения в Ульяновске произошла стрельба, сообщает пресс-служба областного управления Министерства внутренних дел.
По информации МВД, на территории лицея №20, расположенного в Заволжском районе Ульяновска, неизвестные лица открыли стрельбу из пневматического оружия.
Сейчас местные полицейские проводят проверку по данному факту и пытаются установить виновников произошедшего, но уже известно, что в результате инцидента никто из учеников и сотрудников лицея не пострадал.
За последние 10 дней в России произошли сразу три случая нападений в школах.
15 января двое вооруженных ножами подростков напали на учеников пермской школы №127. В результате происшествия пострадали 15 человек. По данным СМИ, резню организовал бывший ученик школы, а ее причиной стало недовольство подростка новогодним поздравлением в одном из местных пабликов, в котором его подписчики были названы «псами».
Два дня спустя в школе деревни Смольное Челябинской области произошла драка на ножах между 17— и 16-летними одноклассниками с задержкой развития. Один из них был госпитализирован.
В минувшую пятницу в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ девятиклассник вошел в один из кабинетов школы №5 и бросил бутылку с зажигательной смесью, в результате чего вспыхнул пожар. В это время в аудитории проходил урок учеников седьмого класса, которые после начала возгорания вместе с учительницей попытались покинуть помещение, а нападавший, стоя в дверях, наносил им удары ножом и топором. По данным СМИ, ранения получили семь человек, а причиной нападения могла стать «месть» учительнице за двойку или недопуск к экзамену.
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