В ульяновском лицее открыли стрельбу

На территории учебного заведения в Ульяновске произошла стрельба, сообщает пресс-служба областного управления Министерства внутренних дел

По информации МВД, на территории лицея №20, расположенного в Заволжском районе Ульяновска, неизвестные лица открыли стрельбу из пневматического оружия.

Сейчас местные полицейские проводят проверку по данному факту и пытаются установить виновников произошедшего, но уже известно, что в результате инцидента никто из учеников и сотрудников лицея не пострадал.

За последние 10 дней в России произошли сразу три случая нападений в школах.

15 января двое вооруженных ножами подростков напали на учеников пермской школы №127. В результате происшествия пострадали 15 человек. По данным СМИ, резню организовал бывший ученик школы, а ее причиной стало недовольство подростка новогодним поздравлением в одном из местных пабликов, в котором его подписчики были названы «псами».

Два дня спустя в школе деревни Смольное Челябинской области произошла драка на ножах между 17— и 16-летними одноклассниками с задержкой развития. Один из них был госпитализирован.

В минувшую пятницу в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ девятиклассник вошел в один из кабинетов школы №5 и бросил бутылку с зажигательной смесью, в результате чего вспыхнул пожар. В это время в аудитории проходил урок учеников седьмого класса, которые после начала возгорания вместе с учительницей попытались покинуть помещение, а нападавший, стоя в дверях, наносил им удары ножом и топором. По данным СМИ, ранения получили семь человек, а причиной нападения могла стать «месть» учительнице за двойку или недопуск к экзамену.