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В московском метро произошло ЧП
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На фиолетовой ветке остановили движение поездов 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Утром в четверг, 25 января, поезда Таганско-Краснопресненской линии московского метро начали ходить с увеличенными интервалами. Об этом сообщается в твиттере подземки.
Представители метрополитена уточнили, что причиной сбоя на северном участке линии стал «инцидент с пассажиром».
Позже стало известно, что поезда не ходят от станции «Спартак» до станции «Октябрьское поле». Пассажиров попросили воспользоваться наземным транспортом.
Источник РИА Новости в экстренных службах заявил, что на станции «Щукинская» один из пассажиров упал на рельсы. Из-за этого движение поездов остановили. «В настоящий момент человек находится под поездом, экстренные службы выехали», — подчеркнул собеседник агентства. Выжил ли пассажир, пока неизвестно.
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