В московском метро произошло ЧП

На фиолетовой ветке остановили движение поездов

Утром в четверг, 25 января, поезда Таганско-Краснопресненской линии московского метро начали ходить с увеличенными интервалами. Об этом сообщается в твиттере подземки.

Представители метрополитена уточнили, что причиной сбоя на северном участке линии стал «инцидент с пассажиром».

9:30 Таганско-Краснопресненская линия. Увеличены интервалы движения поездов на северном участке линии из-за инцидента с пассажиром. — Московское метро (@MetroOperativno) 25 января 2018 г.

Позже стало известно, что поезда не ходят от станции «Спартак» до станции «Октябрьское поле». Пассажиров попросили воспользоваться наземным транспортом.