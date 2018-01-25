В московском метро произошло ЧП

Утром в четверг, 25 января, поезда Таганско-Краснопресненской линии московского метро начали ходить с увеличенными интервалами. Об этом сообщается в твиттере подземки.
Представители метрополитена уточнили, что причиной сбоя на северном участке линии стал «инцидент с пассажиром».
9:30 Таганско-Краснопресненская линия. Увеличены интервалы движения поездов на северном участке линии из-за инцидента с пассажиром. — Московское метро (@MetroOperativno) 25 января 2018 г.
Позже стало известно, что поезда не ходят от станции «Спартак» до станции «Октябрьское поле». Пассажиров попросили воспользоваться наземным транспортом.
Источник РИА Новости в экстренных службах заявил, что на станции «Щукинская» один из пассажиров упал на рельсы. Из-за этого движение поездов остановили. «В настоящий момент человек находится под поездом, экстренные службы выехали», — подчеркнул собеседник агентства. Выжил ли пассажир, пока неизвестно.