Ещё
Опубликовано видео с пропавшего российского судна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео с пропавшего российского судна 

Рамблер 3 часа назад
Администрация Приморского края распространила видео, снятое с борта терпящего бедствие судна «Восток». Запись была сделана одним из членов экипажа. На кадрах виден обледеневший корпус судна. За кадром слышен голос автора ролика. Мужчина поясняет, что судно пытается добраться до поселка Зарубино.
«Идем в Зарубино. Я поднялся на мостик, там заливает. Сейчас как-то будем прорываться, потому что я живу там, внизу, где лёд. Давайте, всем привет большой, как-нибудь прорвёмся», — говорит он.
25 января в Японском море сработал аварийный радиоприбор на рыболовецком судне «Восток». На нем находился 21 человек.
>> На втором плоту с пропавшего судна «Восток» не оказалось людей
В субботу в районе бедствия были найдены пустыми два из четырёх плотов, которые были на «Востоке». Судьба членов экипажа пока неизвестна.
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Придется довольствоваться Собчак»: ответ Трампу194
В Крыму высмеяли планы Киева110
В Сети высмеяли новый украинский броневик174
В Финляндии испугались за будущее России378
Российские банки: халява закончилась620
Видео
Ferrero сожалеет о драках за «Нутеллу» на распродаже
Происшествия Компании
01:01
ФБР опубликовало документы о смерти Лесина
Происшествия
00:49
Опубликовано видео с пропавшего российского судна
Происшествия
01:54
На катке ВДНХ пройдет благотворительный день
Новости Москвы
00:59
«Придется довольствоваться Собчак»: ответ Трампу
Политика
01:19
В Крыму высмеяли планы Киева
Политика
00:59
Курсанты сняли вторую часть клипа в трусах
Общество
04:13
Трамп не стал встречаться с Порошенко
В мире Украина
01:54
Сколько Маликов заплатил за рождение сына
Шоу-бизнес Другое
01:47
Не надо удивляться. Аваков о «дорожной полиции Крыма»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение