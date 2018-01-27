Опубликовано видео с пропавшего российского судна

Администрация Приморского края распространила видео, снятое с борта терпящего бедствие судна «Восток». Запись была сделана одним из членов экипажа. На кадрах виден обледеневший корпус судна. За кадром слышен голос автора ролика. Мужчина поясняет, что судно пытается добраться до поселка Зарубино.

«Идем в Зарубино. Я поднялся на мостик, там заливает. Сейчас как-то будем прорываться, потому что я живу там, внизу, где лёд. Давайте, всем привет большой, как-нибудь прорвёмся», — говорит он.

25 января в Японском море сработал аварийный радиоприбор на рыболовецком судне «Восток». На нем находился 21 человек.

В субботу в районе бедствия были найдены пустыми два из четырёх плотов, которые были на «Востоке». Судьба членов экипажа пока неизвестна.