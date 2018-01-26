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Опубликован список экипажа пропавшего судна «Восток»
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Опубликован список экипажа пропавшего в Японском море судна 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: © РИА Новости / Александр Лыскин
Судовладелец пропавшего в Японском море судна "Восток" опубликовал список экипажа, согласно которому на борту было 20 человек.
Ранее МЧС говорило о 21 человеке на борту судна.
Списки опубликованы в сахалинских СМИ по просьбе судовладельца ООО "ДВ-Флот". Согласно спискам, на борту судна находилось 20 человек. Также указаны номера телефонов компании, куда просят обращаться родных членов экипажа. Однако РИА Новости не удалось дозвониться по указанным номерам.
Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно не выходит на связь в Приморье после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, на борту 20 человек. По информации спасцентра, на месте поисков нашли два спасжилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело.
Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".
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