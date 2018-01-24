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Техасец обезглавил жену на глазах у детей
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Техасец обезглавил жену на глазах у детей 

Рамблер 6 часов назад
Фото: imgur.com
В американском городке Беллмид (штат Техас) муж убил и обезглавил жену на глазах у малолетних детей. Об этом сообщает Life со ссылкой на местные СМИ.
Соседи семьи Даузат заподозрили неладное, когда услышали крики, доносящиеся из их дома. Приехавшие на вызов полицейские обнаружили семью в добром здравии. Через два часа соседи вновь позвонили в полицию, предположив, что в доме Даузат произошла трагедия.
На этот раз соседи оказались правы. Полиция обнаружила в доме обезглавленный труп хозяйки дома, а ее голову нашли в холодильнике.
В момент преступления в доме находились 3-летняя дочь и годовалый сын Даузатов.
Муж назвал совершенное им преступление «битвой добра со злом». Суд приговорил его к 52 годам заключения.
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