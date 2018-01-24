В багажнике въехавшего в остановку джипа нашли труп

В багажнике джипа, въехавшего в остановку общественного транспорта в Москве на проспекте Мира, обнаружено тело человека. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах. «Прибывшие на место происшествия сотрудники оперативных служб обнаружили в указанной машине труп», — сказал собеседник агентства.
По его словам, что автомобиль, ставший виновником ДТП, был марки Ford Explorer.
Источник РИА «Новости» также рассказал, что в багажнике джипа был обнаружен труп. Собеседник агентства отметил, что найденное тело могло принадлежать пассажиру, которого в момент столкновения отбросило в заднюю часть салона, где у этого автомобиля находится багажник.
В ночь на четвергна проспекте Мира автомобиль въехал в остановку, где стояли люди в ожидании маршрутки. Один человек погиб, четверо пострадали. В столичном управлении ГИБДД пояснили ТАСС, что, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, а погибшим был пассажир джипа. По данным источника в правоохранительных органах, водитель врезавшегося в остановку автомобиля мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, однако данные медицинского освидетельствования пока не получены.