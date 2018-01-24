Ещё
В багажнике въехавшего в остановку джипа нашли труп
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Труп нашли в багажнике джипа, въехавшего в остановку в Москве 

BFM.RU 8 часов назад
В багажнике джипа, въехавшего в остановку общественного транспорта в Москве на проспекте Мира, обнаружено тело человека. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах. «Прибывшие на место происшествия сотрудники оперативных служб обнаружили в указанной машине труп», — сказал собеседник агентства.
По его словам, что автомобиль, ставший виновником ДТП, был марки Ford Explorer.
Источник РИА «Новости» также рассказал, что в багажнике джипа был обнаружен труп. Собеседник агентства отметил, что найденное тело могло принадлежать пассажиру, которого в момент столкновения отбросило в заднюю часть салона, где у этого автомобиля находится багажник.
В ночь на четвергна проспекте Мира автомобиль въехал в остановку, где стояли люди в ожидании маршрутки. Один человек погиб, четверо пострадали. В столичном управлении ГИБДД пояснили ТАСС, что, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, а погибшим был пассажир джипа. По данным источника в правоохранительных органах, водитель врезавшегося в остановку автомобиля мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, однако данные медицинского освидетельствования пока не получены.
BFM.RU: последние новости
Прокуроры вспомнили взяткодателей, любимых женщин Никиты Белых и его щит В подмосковной квартире нашли две мумии Мэра Махачкалы проверят на наличие других эпизодов преступлений
 Ещё 57 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США заявили о временной невозможности победить Россию60
Российскую актрису номинировали на «Порно-Оскар»95
Американцы прячутся от русских в Давосе
Гальцев перестал скрывать сына-наркомана62
Доллар упал: россиянам это не поможет269
Видео
00:09
В багажнике въехавшего в остановку джипа нашли труп
Происшествия ДТП
01:56
Дворкович заявил об исчезновении в России олигархов
Политика Экономика
03:09
Жириновский призвал освободить часть мужчин от алиментов
Общество Политика
01:14
Вскрылась новая махинация с квартирой Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:48
Россия воскресила законсервированный при Ельцине бомбардировщик
Армия Оружие
00:39
«Синтоловый качок» столкнулся с новой проблемой
Шоу-бизнес
00:32
Названа причина смерти актера из «Телепузиков»
Шоу-бизнес
00:53
Петросян взорвал Сеть танцем с темнокожими мужчинами
Шоу-бизнес
02:15
Собчак: пришло время перезахоронить Сталина
Политика
02:15
Еще один фильм расстроил Поклонскую
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение