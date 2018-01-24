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В подмосковной квартире нашли две мумии
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В подмосковной квартире нашли две мумии 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В квартире пенсионерки из подмосковного Подольска обнаружили две мумии. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.
24 января в одной из квартир Подольска обнаружены мумифицированные тела мужчины и женщины. Со слов 77-летней пенсионерки, проживающей в этой квартире, тела принадлежат ее брату и сестре, которые умерли около 8-9 лет назад. Женщина заявила, что у нее не было денег, чтобы похоронить родственников, поэтому она оставила их тела дома, накрыв одеялами.
Предварительно установлено, что с середины 80-х годов в квартире действительно проживали две сестры и брат.
Пенсионерку экстренно госпитализировали в психиатрическую больницу, а тела отправили на судмедэкспертизу, чтобы установить давность и причину смерти людей.
 Ещё 13 источников 
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