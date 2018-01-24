В подмосковной квартире нашли две мумии

В квартире пенсионерки из подмосковного Подольска обнаружили две мумии. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.

24 января в одной из квартир Подольска обнаружены мумифицированные тела мужчины и женщины. Со слов 77-летней пенсионерки, проживающей в этой квартире, тела принадлежат ее брату и сестре, которые умерли около 8-9 лет назад. Женщина заявила, что у нее не было денег, чтобы похоронить родственников, поэтому она оставила их тела дома, накрыв одеялами.

Предварительно установлено, что с середины 80-х годов в квартире действительно проживали две сестры и брат.

Пенсионерку экстренно госпитализировали в психиатрическую больницу, а тела отправили на судмедэкспертизу, чтобы установить давность и причину смерти людей.