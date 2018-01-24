Российскую авиакатастрофу «оценят» во Франции

Франция рассмотрит иски о компенсациях родственникам жертв авиакатастрофы под Тюменью, сообщает «Коммерсант».

>> Пилоты рухнувшего под Тюменью самолета не прошли медосмотр

В апреле 2012 года самолет ATR-72 французского производства рухнул под Тюменью, 33 человека погибли, 10 получили травмы. Официальной версией причин произошедшего считается обледенение, возникшее из-за того, что на земле воздушное судно не было обработано реагентом. Российский суд признал виновными в катастрофе пилота и двух техников наземной службы. Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что и сам лайнер имел «конструктивные недостатки».

Адвокаты Михаил Загайнов и Давид Кухалашвили, которые представляют интересы некоторых родственников погибших и пострадавших, рассказали изданию, что именно обнаружившиеся «недостатки» самолета в регулировании обледенения на крыльях и стали поводом для новых исков россиян. Ранее их не устроили предложенные авиакомпанией UTair компенсации. Теперь еще одним ответчиком по делу станет производитель самолета — франко-итальянская компания ATR.

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Офис ATR находится во французской Тулузе, в суд которой еще три года назад и был подан иск. Сначала он был отклонен, но несколько дней назад апелляционная инстанция все же признала возможным его рассмотрение в Пятой республике.

Юристы россиян уверены, что этот факт может значительно увеличить их шансы на получение «гораздо больших компенсаций», чем в России. По их словам, вместо сотен тысяч рублей речь может идти уже о сотнях тысяч евро.

Как отмечает издание, UTair была против рассмотрения дела во Франции, ссылаясь на то, что рейс был внутрироссийским, а предложенные ей компенсации родственникам «соответствовали российской отраслевой практике».

Издание отмечает, что предстоящее рассмотрение иска о компенсациях родственникам погибших в катастрофе на внутрироссийском рейсе в иностранном суде станет первым подобным случаем.