«Пью я каждый день»: тайная жизнь убитой студентки

Убитая в Москве студентка вела блог

19-летняя Татьяна Страхова, убитая накануне студентом МГТУ им. Баумана, вела блог в интернете. В блоге Татьяна признавалась, что жизнь кажется ей невыносимой, а общение с людьми дается очень тяжело.

>> "Мой мир начал разваливаться": трагедия в Москве

«Уже несколько лет жизнь кажется невыносимой. Как бесконечная хоррор-игра, где все люди вокруг хотят сделать еще хуже, а радости не существует вообще. То есть ты по привычке делаешь вид, что радуешься чему-то, но при этом вообще ничего не чувствуешь. Разве что, дикую усталость от имитации эмоций. У тебя бывало такое, когда в плохом настроении приходишь к родственникам, но делаешь вид, что все хорошо, чтобы не посыпалась куча вопросов? Вот такое состояние всегда», — писала девушка.

Татьяна признавалась, что одно из немногих доступных ей чувств — это чувство вины.

«Оно со мной постоянно. Я ощущаю себя виноватой за то, что не вижусь с людьми, которым давно обещала, что перестаю отвечать на звонки и сообщения. (…) Когда я набухаюсь, я вроде как даже неплохой собеседник и не так сильно хочу уехать домой. Короче, с одной стороны очень одиноко, с другой слишком сложно кого-то выносить. И это чувство вины за это все просто убивает, кажется, что проще вообще ни с кем не общаться и притвориться мертвой, чтобы люди не скучали, не писали, а я не динамила их день за днем».

При этом Татьяна отмечала и положительные моменты в своей жизни. Она жила в центре Москвы в уютной съемной квартире, училась в престижной Высшей школе экономики. Татьяна признавалась, что у нее замечательные родители и две классные собаки. Девушка учила чешский язык и планировала поступать в ВУЗ в Праге, занималась черчением и рисованием, интересовалась выставками и кино.

>> Кто виноват в жуткой трагедии со студентами

Знакомые Тани признались, что не замечали ее депрессивного настроения. Как рассказала одна из подруг девушки изданию «Московский комсомолец», «внешне (Татьяна) казалась благополучной веселой девчонкой, любила шумные компании, выпить, потанцевать. Странно, что ее посещали мысли о смерти и одиночестве. Мужчинам она всегда нравилась, подружек у нее тоже хватало. Возможно, она сама придумала себе этот страдальческий имидж».

22 января в московской квартире были обнаружены тела 19-летней девушки со следами насильственной смерти и 19-летнего молодого человека, покончившего с собой. Как стало известно следствию, юноша убил и изнасиловал свою соседку по съемной квартире из-за неразделенной любви, а затем повесился.