Один за другим: загадочная гибель московской семьи

В Москве члены семьи скончались один за другим

В Северном Бутове скончалась семья из трех человек, сообщает «Московский комсомолец».

За четыре дня один за другим умерли мать, отец и сын. По информации издания, все члены семьи тяжело болели, но обращаться к врачам не спешили.

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Первой умерла 61-летняя женщина. Несколько месяцев назад она заразилась инфекционным гепатитом. Через день умер ее 61-летний муж — 10 лет он лежал парализованный после инсульта и к тому же страдал онкологическим заболеванием.

Еще через день скончался 29-летний молодой человек. С начала января он жаловался на простуду, которая сопровождалась высокой температурой и болью в мышцах. Мужчина умер на руках у врачей «скорой помощи», успев только открыть им дверь.

Правоохранительные органы заинтересовались загадочной смертью семьи и пока не отвергают криминальной версии произошедшего.