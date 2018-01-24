Появились подробности смертельного ДТП в Москве

На проспекте Мира в Москве произошло серьезное ДТП, сообщает агентство «Москва»

Авария произошла на проспекте Мира в районе дома №68.

Автомобиль Ford Explorer не справился с управлением и вылетел на остановку общественного транспорта. В результате происшествия один человек погиб и еще трое получили серьезные травмы. По информации ТАСС, погибший — один из людей, ожидавших автобуса на остановке.