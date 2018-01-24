Появились подробности смертельного ДТП в Москве 

На проспекте Мира в Москве произошло серьезное ДТП, сообщает агентство «Москва».
Авария произошла на проспекте Мира в районе дома №68.
Автомобиль Ford Explorer не справился с управлением и вылетел на остановку общественного транспорта. В результате происшествия один человек погиб и еще трое получили серьезные травмы. По информации ТАСС, погибший — один из людей, ожидавших автобуса на остановке.
Как сообщает Telegram-канал Mash, прибывшие на место ДТП экстренные службы обнаружили труп в багажнике попавшего в аварию автомобиля. По предварительным данным, он принадлежит пассажиру Ford, от удара пролетевшему через салон машины. Mash также сообщает, что водитель внедорожника в момент аварии был пьян.