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Водитель автобуса в Москве умер за рулем
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Водитель столичного автобуса умер за рулем 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Мужчина, который ранним утром 22 января управлял автобусом, умер во время работы. Инцидент произошел на Алтуфьевском шоссе столицы, сообщил сайт РЕН ТВ.

По предварительным данным, водитель ушел из жизни из-за серьезного заболевания.

Точные причины смерти шофера сейчас устанавливаются. Пока неизвестно, проходил ли он медицинский осмотр перед тем, как выйти на маршрут.

Ранее сообщалось о водителе маршрутки из Йошкар-Олы, который умер от сердечного приступа прямо во время рейса. Пассажиры пытались оказать ему помощь, но это не помогло.

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