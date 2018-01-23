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Рыбаки случайно приманили 6-метровую акулу
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Рыбаки случайно приманили шестиметровую акулу вместо карася 

Lenta.ru 23 января 2018
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Рыболовы, удившие рыбу недалеко от австралийского города Аделаида, случайно привлекли большую белую акулу. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Три приятеля вышли в море на небольшой лодке, чтобы наловить карасей. Они отплыли на шесть километров от берега и разбросали в воде ячмень. К их удивлению, приманка заинтересовала не карасей, а огромную акулу.
Рыбаки утверждают, что по своим размерам хищная рыба была сопоставима с их лодкой, длина которой составляет шесть метров. Встреча закончилась благополучно, акула не напала.
Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Особи длиной 6 метров очень редки. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.
15 января сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд рыболовы, пытавшиеся поймать тунца с водного мотоцикла, приманили 15 тупорылых акул.
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