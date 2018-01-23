Рыбаки случайно приманили 6-метровую акулу

Рыбаки случайно приманили шестиметровую акулу вместо карася

Рыболовы, удившие рыбу недалеко от австралийского города Аделаида, случайно привлекли большую белую акулу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Три приятеля вышли в море на небольшой лодке, чтобы наловить карасей. Они отплыли на шесть километров от берега и разбросали в воде ячмень. К их удивлению, приманка заинтересовала не карасей, а огромную акулу.

Рыбаки утверждают, что по своим размерам хищная рыба была сопоставима с их лодкой, длина которой составляет шесть метров. Встреча закончилась благополучно, акула не напала.

Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Особи длиной 6 метров очень редки. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

15 января сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд рыболовы, пытавшиеся поймать тунца с водного мотоцикла, приманили 15 тупорылых акул.