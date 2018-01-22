«Самое отвратительное то, что они целились в ребенка»

Мэр польского города Гданьск, в котором путешествующих на автомобиле россиян с маленьким ребенком забросали камнями, принес свои извинения потерпевшим во время личной встречи. Путешественники просят не называть произошедшее проявлением русофобии и называют агрессоров обычными хулиганами. Нападавших до сих пор разыскивает полиция.

Вызвавший бурный общественный резонанс как в России, так и в Польше инцидент с попавшими в неприятную ситуацию россиянами получил свое продолжение. С путешественниками из Калининграда, которые приехали в Гданьск на автомобиле и оказались под градом камней, встретился мэр города Павел Адамович. Об этом «Газете.Ru» рассказала сотрудница одной из турфирм Екатерина Молодцова — это ее родные, включая четырехлетнюю дочь, стали мишенью для местных агрессоров. Скандал широко обсуждался не только в российской, но и польской прессе — в итоге мэр города решил принести за произошедшее личные извинения и лишний раз выразить сомнения в том, что это было актом русофобии. Нападавших обе стороны называют не иначе как хулиганами.

«Много внимания со стороны польской прессы. Ну и самого главы города, в котором все это приключилось, — написала Молодцова в своем (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены — «Газеты.Ru»). — Разговор обо всем: дети, семьи, туризм, проблемы большого города, шутки. Не была беседа напряжной, правда не была. Из официального: мэр принес свои извинения за то, что произошло в его городе. Разного рода фобии — не допустимы. Все стороны согласны. И на этой доброй ноте и расстались».

Об итогах встречи в соцсетях написал и Адамович, который во время встречи с россиянами назвал камнепад в центре города «чем-то невообразимым — ведь летящие в автомобиль из окна камни могли попасть в кого угодно, кроме того, четырехлетняя девочка подверглась реальной угрозе здоровью.

»В нашем городе мы не терпим подобных выходок, а русских и других иностранных гостей мы всегда ждем, — написал Адамович в своем фейсбуке. — Я выражаю сожаление в связи с этим инцидентом и поблагодарю россиян за действия, которые ведут к сближению наших общин».

По словам Молодцовой, расследование инцидента продолжается, полиция находится с ними на связи, но прогнозы о том, получится ли найти обидчиков, никто давать не берется. Тем не менее девушка надеется, что отыскать, этих, предположительно двоих молодых людей, все-таки получится.

«Супер-криминального, да еще и с политическим подтекстом, не произошло. Случай показательный. Нельзя сказать, что Польше все равно, — написала Молодцова. — Встреча с мэром это только подтвердила. Хулиганы есть везде, это да. Защититься тяжело. Но кому сейчас легко? В общем и целом — мы соседи, все равно соседи, и придем друг другу на помощь если подвал затопит, или загорится сарай. Образно».

Напомним, что в субботу, 13 января, четырехлетняя дочь Молодцовой вместе с бабушкой и дедушкой отправились в автомобильное путешествие по своему стандартному маршруту выходного дня Калининград-Гданьск. Инцидент произошел около 14 часов дня на парковке рядом с центральной улицей города.

Путешественники некоторое время прогревали там машину перед тем, как отправиться вместе с ребенком в аквапарк. В дальнейшем многие пользователи связали с нападением именно факт прогрева автомобиля в историческом центре города, а не то, что автомобиль был на российских номерах.

«Мама сажает ребенка в машину. В этом момент, из окна третьего этажа дома, рядом с которым припаркована машина начинают градом сыпаться каменюки! Не галька, не камушки, а вполне себе здоровые камни, способные разбить не только голову человеку, но и автомобильное стекло!, — писала Молодцова. — Грохот, шум бьющегося стекла. На автомате хватает ребенка на руки, отходит от машины и глазами ищет место, откуда ведется прицельный обстрел. Прицельный, очень четкий. Нападавшие знали куда они целились. Реагируя на происходящее, мама замечает окно и двух мужчин в нем. И так же видит, как долетают последние камни».

В дальнейшем Молодцова предположила, что акт агрессии был спланирован.

«Вы храните камни в квартире? Я — нет. Но самое отвратительное то, что ждали и целились в ребенка. Иначе я не могу объяснить. Зачем нужно было столько ждать? Ну разбили бы ночью окно, высказали бы свое «фи». Да и все. А тут готовились, понимаете, готовились и четко ждали, когда начнут садится в машину. И вот тут, что-то мне подсказывает, что дело совсем в не заведенном двигателе», — делилась женщина.

По словам Молодцовой, вызвать полицию и связаться с российским консульством ей помогли выбежавшие сотрудники отеля, который располагается как раз напротив злополучной парковки. Далее, по словам россиянки, на место событий быстро прибыла польская полиция, но, по ее словам, стражей правопорядка больше волновала законность пребывания россиян на территории страны, чем поиск злоумышленников.

Как рассказывала Молодцова, пока сотрудники полиции беседовали с членами ее семьи, из подъезда дома вышли двое молодых людей, в которых пострадавшие узнали тех, кто бросал камни.

Когда же они сообщили об этом полиции, сотрудники ведомства, по словам Молодцовой, не предприняли никаких действий для задержания подозреваемых.

«Потребовали разговаривать только на польском языке. Благо мама всю сознательную жизнь в туризме, и на польском изъяснятся может. Забрали паспорта, и около часа, сидя в патрульной машине, выясняли законным ли способом попали в Гданьск трое коренных калининградцев. Бред!», — жаловалась женщина в первом сообщении.

Однако позже пришла к выводу, что действия полиции можно оценить, как правомерные.

«Люди выполняли свою работу. После прибытия на место еще одного комиссара, полиция поднялась проверить наши показания в ту самую квартиру. Я уже писала, что двое этих людей на тот момент, квартиру уже покинули. И мы это видели. Но полиция уже вела расследование. После окончания всех формальных мероприятий мама и дочь остались в апартаментах, а ее супруг поехал в отделение полиции для дачи показаний. В отделении уже ждал переводчик. Все очень по-человечески. Рассказали, что раскрываемость таких преступлений в Гданьске очень велика. Пообещали сделать все возможное», — сообщала россиянка.

После происшествия путешественники заклеили выбитое стекло клеенкой и скотчем и вернулись домой. Полиция оценила материальный ущерб в 500 злотых (около 8 тысяч рублей)

«Мы не считаем этот инцидент какой-то национальной трагедией. Я понимаю, что отморозков хватает везде. Но возмущает варварский способ высказывания мыслей. Это как могло в голову прийти, человеку, по видимым физическим признакам очень напоминающего мужчину, — возмущалась россиянка. — Женщины и дети. Страшно. Люди, пожалуйста, будьте людьми! Очень желаю, чтобы вашим детям и семьям никогда не пришлось столкнуться с чем-то подобным. В этой ситуации нет политики, национализации и разжигания розни. Здесь моя маленькая дочь, которая по вашим убеждениям должна нести ответственность за то, что олигархи на другом конце света что-то там не поделили и тем самым рассорили дружественный народ. На этом политика закончилась».

По словам Молодцовой, ее удивило и тронуло желание людей ей помощь. Она рассказала, что получила много сообщений от поляков, которые просили прощения за то, что произошло в их стране. Слова поддержки пришли и из многих других стран.