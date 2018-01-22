Беременная в Крыму умерла после отказа в медпомощи

Беременная женщина умерла в Крыму после отказа в госпитализации

В Симферополе умерла беременная женщина, которой врачи отказали в госпитализации, сообщает пресс-служба крымского управления Следственного комитета России.

По версии следователей, 18 января 21-летняя Татьяна Ивлева обратилась за медицинской помощью в республиканскую клиническую больницу имени Семашко, врачи которой отказали женщине в госпитализации. На следующий день ожидавшая ребенка Ивлева в связи с ухудшением здоровья была доставлена в Симферопольскую центральную районную клиническую больницу, а затем переведена в ГБУЗ РК «Перинатальный центр», где и умерла.

Ранее муж скончавшейся рассказал РИА Новости, что у девушки резко поднялась температура и он вызвал ей скорую. Медики не смогли установить причину происходящего, но сделали ей укол, а от госпитализации Ивлевы отказались. После этого женщине стало лучше, но вскоре у нее начала отниматься нога и вновь поднялась температура. Супруг снова вызвал врачей, которые доставили Ивлеву в больницу. Там ей дали направление в другое медучреждение, из которого ее, в свою очередь, направили в больницу имени Семашко, где беременной и отказали в госпитализации. В результате девушка вышла на улицу в одних шлепанцах, тонких штанах и пуховике. Кроме того, она не могла никому позвонить из-за разрядившегося мобильного телефона, пока ей не помогла проходившая мимо женщина.

По данным паблика «Черный список Симферополь» в социальной сети «Вконтакте», все это происходило около 3:00, что и стало причиной отказа в госпитализации: врачи заявили женщине, что они «тоже люди», которым «нужно спать», при этом назвав ее «бомжихой». Как рассказала мать скончавшейся, в больнице женщина оказалась с единственным документом — справкой об освобождении из тюрьмы. В местах лишения свободы Ивлева провела четыре месяца по обвинению в краже, выйдя оттуда в апреле 2017 года, а все документы у нее были украдены.

По словам Владислава Ивлева, утром следующего дня его жене стало плохо, вновь была вызвана бригада медиков, доставившая женщину в больницу Семашко, где ее отправили на искусственные роды, так как плод замер, а около 14:00 Татьяна Ивлева умерла.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».