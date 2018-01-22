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В Москве произошла массовая драка со стрельбой
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В Москве произошла массовая драка со стрельбой 

Рамблер 4 часа назад
Фото: ТАСС

РЕН ТВ сообщает о массовой драке с применением огнестрельного оружия в Москве на Производственной улице.

>> Массовая драка в Москве попала на видео

По данным канала, 20 января между двумя компаниями, проводившими время в кафе на Производственной улице в Западном округе столицы, разгорелся конфликт, в ходе которого один из участников несколько раз выстрелил из автомата. Также во время драки был распылен газ из баллончика.

Вызванные на место происшествия полицейские обнаружили в автомобиле, припаркованном у заведения, автомат и боеприпасы к нему.

Другие подробности инцидента сейчас выясняются.

12 январе на Крылатской улице в Москве между двумя молодыми людьми произошел конфликт, также закончившийся стрельбой. Как сообщала пресс-служба столичного управления МВД, один из участников драки ударил другого и выстрелил в землю из «предмета, похожего на пистолет». В результате один из мужчин был госпитализирован.

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