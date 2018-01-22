Врачи тайно «лечили» мертвых пациентов

Врачи из Амурской области лечили уже мертвых пациентов, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на прокуратуру Мазановского района.

По словам прокурора Максима Енишевского, в 2016-2017 годах врачи одной из больниц района внесли фиктивные записи о лечении 24 людей, трое из которых к тому времени были уже мертвы. После этого медики отправляли документы в страховые компании и получали выплаты за «лечение». По данным канала, признаки мошенничества обнаружили страховщики, которые заметили, что некоторые из пациентов «болеют слишком часто».

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Как считают в прокуратуре, целью приписок было показать «необходимость» больниц пациентам и избежать сокращения финансирования.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере страхования».

Между тем в правительстве Амурской области опровергли увольнение медиков, о чем ранее сообщили некоторые СМИ. По данным пресс-службы правительства, врачи продолжат работать, пока выводы не сделает специально созданная комиссия.