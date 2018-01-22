Новый взрыв прогремел в Мальме

Воскресным вечером 22 января в городе Мальме на юге Швеции вновь прогремел взрыв. Инцидент снова произошел в микрорайоне Розенгорд. Сведений о пострадавших пока не поступало, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городской полиции.

В региональный центр управления полиции поступило несколько звонков из Розенгорд о громком взрыве. В настоящее время данных о пострадавших нет

— цитирует агентство сообщение полицейской пресс-службы

По данным правоохранительных органов, взрыв произошел вблизи офисного здания, фасад которого поврежден. К месту происшествия выехали эксперты.

По данным местных СМИ, местом происшествия стала та же улица, на которой стоит полицейский участок, недавно поврежденный взрывом.

Возле полицейского участка в микрорайоне Розенгорд шведского города Мальме сильный взрыв, повредивший несколько патрульных машин и само здание, произошел 18 января. Никто из людей не пострадал.