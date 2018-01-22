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Самолет с загоревшимся двигателем экстренно сел в Хельсинки
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Самолет с загоревшимся двигателем экстренно сел в Хельсинки 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: Leonid Faerberg / Transport Photo Images / Globallookpress

Спецслужбы аэропорта готовились к авиакатастрофе, но пилоты посадили самолет на одном двигателе.

В Хельсинки экстренно сел Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Japan Airlines из-за возгорания правого двигателя. Лайнер вылетел из финской столицы в Токио, но через полтора часа вернулся в аэропорт из-за возникшей проблемы.

В самолете находились 164 пассажира и 13 членов экипажа, сообщает издание Ilta-Sanomat. По словам главы управления воздушным движением аэропорта Хельсинки Томи Ханнуксела, лайнер приземлился на одном двигателе.

«Мы были готовы к авиакатастрофе», — рассказали в Службе спасения столичного региона Уусимаа.

Очевидцы рассказали газете, что правый двигатель самолета был объят пламенем, среди пассажиров началась паника, многие кричали. Также люди рассказали, что слышали два громких хлопка в двигателе.

В настоящее время все пассажиры и члены экипажа размещены в гостинице.

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