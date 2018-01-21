Боевики убили украинца в Кабуле

Гражданин Украины погиб при атаке боевиков на отель в Кабуле

Гражданин Украины погиб в результате нападения боевиков на отель в столице Афганистана Кабуле, на место вылетел консул, сообщил в воскресенье официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Ранее Кирилич сообщил, что среди пострадавших в результате атаки на отель в Кабуле могут быть украинцы.

"В Кабуле в результате нападения террористов на гостиницу погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимые оперативные и скоординированные действия на месте трагедии", — написал Кирилич в своем микроблоге в Twitter.

Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel накануне вечером. По последним данным СМИ, жертвами атаки стали 12 человек, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны выстрелы и взрывы. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".