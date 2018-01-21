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Женщины подрались в бизнес-классе самолета
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Женщины подрались в бизнес-классе самолета 

Рамблер 4 часа назад

Авиакомпания «Россия» озвучила причины женской драки на борту самолета, летящего из Мексики в Москву. Как сообщает «Пятый канал» со ссылкой на представителя компании, ссора двух женщин началась еще на таможенном контроле в аэропорту мексиканского Канкуна.

Одной из пассажирок не понравилось, что процедура оформления пассажиров идет в столь медленном темпе, и она принялась вслух ругать авиакомпанию. Ее соседка заявила, что она не права. Затем женщины оказались рядом в бизнес-классе и вновь заспорили. Стычка закончилось рукоприкладством.

«Деструктивная пассажирка 29 лет ударила женщину… За нее вступился муж, летящий в этом же самолете. Деструктивный пассажир ударил мужа беременной пассажирки двумя ногами», — заявил Сергей Стариков, представитель авиакомпании «Россия».

После этого на борт была вызвана полиция. Пассажиры заявили, что они не полетят с зачинщицей конфликта. Полиция вывела хулиганку. Ее подруга приняла самостоятельное решение не продолжать полет и также покинула борт.

>> Самолет авиакомпании «Россия» вылетел из аэропорта Канкуна

В итоге в аэропорт «Внуково» рейс вылетел из Канкуна на 4 часа позже.

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