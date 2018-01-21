В Сети сообщили о пожаре на подводной лодке

Очевидцы сообщили в Instagram о пожаре на стоянке подводных лодок во Владивостоке.

«Сегодня, 21 января, произошёл пожар на стоянке подводных лодок в бухте Улисс во Владивостоке. Как сообщает наша подписчица, пожар потушили за три минуты. Причина пожара неизвестна. Информации о пострадавших нет», — пишет news.vl.

Публикация от Новости Владивостока (@news.vl) Янв 20, 2018 at 11:11 PST

В Сети также распространяется другое видео с предполагаемого места пожара, передает приморское информационное агентство Deita.

По мнению автора видеоролика, в бухте загорелась субмарина Тихоокеанского флота.

«Вот так вот горит подводная лодка», — прокомментировал он.

Как позднее заявили в пресс-службе ТОФ, на территории соединения подводных кораблей среди личного состава проводились учения по тушению пожара на пирсе.

"На территории соединения подводных кораблей ТОФ среди личного состава проводились учения по тушению пожара на пирсе с использованием имитации. Условное возгорание было ликвидировано за шесть минут. Личный состав справился на "отлично", — говорится в сообщении.