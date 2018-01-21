Учительница назвала причину нападения на школу в Бурятии

Пострадавшая учительница назвала вероятную причину нападения на школу в Бурятии

Ученик мог напасть на школу в Бурятии из-за плохой оценки. Об этом заявила пострадавшая учительница Ирина Раменская, ее слова приводит в своем фейсбуке пресс-секретарь республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова.

"Никогда на А. не подумала бы, что он может такое сделать. Тихий, нормальный с виду мальчик. Да исправил бы он эту двойку! Так и не могу понять, почему он [так] поступил. Как закрою глаза, стоит в глазах: огонь, дым, как загорел класс. Только одна мысль была — спасти детей!" — сказала Раменская.

Ранее медики рассказали о состоянии пострадавшей при нападении на школу в Бурятии девочки.

В пятницу, 19 января подросток с топором совершил нападение на школу в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ. Он ранил учителя и несколько учеников, а также бросил коктейль Молотова.