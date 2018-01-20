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В Праге потушили пожар в гостинице
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В Праге потушили пожар в гостинице 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: © Flickr / Jaroslav A. Polák

Пожарные завершили тушение пожара и эвакуацию людей из гостиницы Eurostars David в центре Праги к 22.00 (24.00 мск) субботы, при пожаре два человека погибли и девять пострадали, сообщил журналистам представитель городской службы пожарной охраны Мартин Кавка.

"Пожарные просмотрели все помещения гостиницы, в них уже никого не осталось. По уточненным данным, в результате пожара погибли два человека и еще девять человек получили ранения, в том числе, пятеро — тяжелые, троим из них медики на месте успешно восстановили работу сердца. Все раненые распределены по пражским больницам. Еще около 40 человек отравились дымом, им оказана помощь на месте", — сказал Кавка.

"В посольство РФ в Чехии в связи с пожаром никто из граждан России не обращался", — сказал агентству представитель посольства Алексей Колмаков.

В свою очередь, представитель пражской полиции Ян Данек сообщил РИА Новости, что полиция пока не располагает данными о гражданстве пострадавших. "После того, как мы получим такую информацию, мы известим родственников пострадавших, и лишь после этого передадим ее прессе. Это произойдет, скорее всего, в воскресенье утром", — отметил Данек.

Жильцы, которым не понадобилась госпитализация, были размещены владельцами Eurostars David в другой принадлежащей им гостинице — на улице Народни, также в центре Праги.

Гостиница Eurostars David располагает 152 местами, в момент пожара в ней находились около 50 человек. Подавляющее большинство гостей — иностранцы. Пожар возник в одном из гостиничных коридоров, его причина выясняется.

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