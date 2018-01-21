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Пенсионер провалился под лед и сам позвонил в МЧС
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В Петербурге пенсионер провалился под лед и сам дозвонился до спасателей 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Спасатели вытащили из-подо льда Невы в Петроградском районе Петербурга тонувшего 73-летнего мужчину. Как сообщили ТАСС в субботу в городском ГУ МЧС, пострадавший сам позвонил в дежурную службу.

"В дежурную службу позвонил мужчина 1945 года рождения и сообщил, что провалился под лед реки Невы у дома №13 по Рыбацкой улице. Прибывшие на место спасатели обнаружили тонувшего мужчину и помогли ему выбраться на берег. У пострадавшего диагностировали переохлаждение, но от госпитализации он отказался. Спасатели доставили его до дома", — сказали в пресс-службе управления.

В городском МЧС также напомнили, что выход на лед в данный период времени опасен. Срок запрета выхода на ледовое покрытие водных объектов Петербурга продлен до 1 февраля 2018 года. Это связано с неустойчивыми показателями температуры воздуха, в результате чего надежное ледовое покрытие практически не происходит.

Ранее петербургские парламентарии предложили в два раза увеличить штраф за выход или выезд на лед в запрещенный период времени. Депутаты считают, что штраф должен вырасти до 5 тысяч рублей.

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