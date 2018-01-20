Желавшая примкнуть к ИГ Караулова раскаялась

Москалькова: Караулова раскаивается и просит о помиловании

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась в женской колонии в Вологде с осуждённой за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство»* экс-студенткой МГУ Александрой Ивановой (Варварой Карауловой).

«У неё нет жалоб на порядок и условия содержания под стражей. Она работает в швейном цехе, занимается раскроем. У нее нет жалоб на здоровье, она выглядит симпатичной, здоровой девушкой и очень сильно раскаивается за то, что причинила горе своим близким и изменила свою судьбу. Она обратилась ко мне с ходатайством поддержать и помочь ей обратиться к президенту по поводу помилования», — приводит РИА Новости слова Москальковой

Варвара Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ.

22 декабря 2016 года Московский окружной военный суд приговорил её к четырём годам и шести месяцам колонии общего режима.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.