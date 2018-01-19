Стали известны подробности жизни Карауловой в колонии

Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, раскаялась в содеянном. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после встречи с девушкой в колонии, передает «Интерфакс».

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Караулова работает раскройщицей в швейном цехе, жалоб на содержание в колонии у нее нет, рассказала Москалькова.

«У нее нет жалоб на здоровье, она выглядит симпатичной, здоровой девушкой и очень сильно раскаивается за то, что причинила горе своим близким и изменила свою судьбу», — сказала омбудсмен.

Она также подчеркнула, что Варвара Караулова раскаялась и рассчитывает на милосердие верховной власти.

В декабре Варвара Караулова обратилась к Татьяне Москальковой с просьбой оказать помощь в ходатайстве о помиловании к президенту РФ.