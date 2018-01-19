О флаг Украины вытерли ноги

Не надругательство. Трое поляков вытерли ноги о флаг Украины

Польский суд вынес приговор троим молодым людям, которые вытерли ноги об украинский флаг. Об этом сообщает "Польское радио".

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Инцидент произошел в сентябре, однако приговор был вынесен лишь на днях. Трое поляков сняли флаг Украины с одного из зданий в городе Свидница и вытерли об него ноги. Украинскую символику разместила на фасаде компания Smart Work, офис которой находится в этом же доме.

Изначально муниципальная стража, задержавшая поляков, на своем портале сообщила, что было совершено "публичное надругательство, уничтожен и поврежден" флаг, а молодые люди подозреваются в нарушении соответствующей статьи Уголовного кодекса Польши. Им грозило лишение свободы на срок до года.

Однако после этого задержанным было предъявлено другое обвинение — в "краже и уничтожении имущества".

"Над флагом не было совершено надругательство. Он был вывешен частно, а не правительством или органом власти ", — приводит "Польское радио" слова сержанта полиции Магдалена Зомбек.

В соответствии с решением суда, каждый из трех молодых людей должен заплатить штраф в объеме 300 польских злотых (около пяти тысяч рублей. — Прим. ред.). Кроме того, нарушители должны выплатить 150 злотых компании, которой принадлежал флаг.