Нападение с топором произошло в школе Галкина

Нападение с топором произошло в школе Максима Галкина

В школе №5 Улан-Удэ, где произошло нападение подростка с топором, некоторое время учился знаменитый телеведущий Максим Галкин. Соответствующая информация есть в «Википедии»

Отец артиста, родившегося в Подмосковье, был военным генералом, и семья не раз переезжала вслед за его новым назначением. Так, Галкины жили в Одессе, затем в Улан-Удэ, а потом вернулись в Москву. В школе на территории поселка Сосновый Бор Галкин учился два года, до пятого класса, затем с семьей вернулся в столицу.

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До 2011 года Сосновый Бор был закрытым военным городком. Он расположен в 20 километрах от центральной части Улан-Удэ и располагает развитой инфраструктурой: военный госпиталь, поликлиника, спорткомплекс, школа, два детских сада, Дом офицеров, почта, две гостиницы, банно-прачечный комплекс.

В августе 2011 года в этом поселке прошли переговоры президента России Дмитрия Медведева с руководителем КНДР Ким Чен Иром, пишет бурятский портал infpol.ru.

В пятницу, 19 января 2018 года, в школу №5 ворвался вооруженный топором и бутылкой с зажигательной смесью девятиклассник. Подросток зашел в кабинет, где занимались семиклассники, ранил шестерых детей и учительницу. После этого он пытался покончить с собой, но был задержан и доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь двух или более человек. Полиция изучает возможную связь этого преступления с нападением подростков на школу в Перми, произошедшем 15 января, от которого пострадали 15 человек.