Дети взялись за ножи: случаи нападений в российских школах

ТАСС перечислил случаи нападений в школах, которые произошли в России в 2017 и 2018 годах.

По данным агентства, за это время в учебных заведениях страны произошло 13 нападений и случаев ненамеренного использования оружия.

В Нижнекамске 11 февраля 2017 года 14-летний ученик школы №1 выстрелил однокласснику в глаз из пневматического пистолета. Врачи медицинского пункта школы отказались вызвать ему скорую помощь. В результате в медучреждение молодого человека отвез директор школы.

17 февраля жертвой стрельбы в одной из школ Казани стал ребенок. Против стрелка возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, против сотрудников школы — по статье «Халатность».

В городе Усинск 12 мая подросток расстрелял из пневматического пистолета учеников школы №2 во дворе учебного заведения. В результате стрельбы ранение получила 14-летняя девочка.

В школе №1 в подмосковной Ивантеевке 15-летний молодой человек 5 сентября напал с топором на учительницу и открыл стрельбу в классе. Педагог получила черепно-мозговую травму, а один из трех школьников, выпрыгнувших из окна, — перелом.

В Сыктывкаре 19 октября 13-летний ученик школы №12 случайно выстрелил в голову одноклассника из пневматического пистолета. Агентство отмечает, что о результатах следственной проверки инцидента до сих пор не сообщалось.

26 октября 15-летний ученик волгоградской школы №85 признался, что днем ранее случайно убил своего 14-летнего одноклассника ножом в туалете учебного заведения: он передал жертве холодное оружие, а затем нечаянно толкнул подростка, в результате чего лезвие ножа вошло ему в область сердца. Спустя четыре дня правоохранительные органы отпустили молодого человека без предъявления обвинений.

17 ноября урок географии в одном из учебных заведений Нижнего Новгорода закончился тем, что 14-летний подросток сел на перочинный нож, поставленный на его стул одноклассником. Мальчик повредил бедро и был доставлен в больницу с сильным кровотечением. Результаты проверки происшествия все еще неизвестны.

Ссора между учениками школы №1 в подмосковном Высоковске 28 ноября закончилась тем, что один из ее участников получил удар ножом в шею. Против подростка, применившего холодное оружие, возбуждено дело о покушении на убийство.

Еще одна ссора с поножовщиной произошла на спортплощадке одной из школ Иркутска 18 декабря: в результате 15-летний воспитанник социально-реабилитационного центра скончался, а его 16-летний оппонент был задержан по подозрению в убийстве. Оба ранее состояли на учете в правоохранительных органах.

Девятиклассник одного из учебных заведений Комсомольска-на-Амуре открыл стрельбу 22 декабря, ранив трех семиклассников. Как сообщала местная полиция, молодой человек целился в газон, но несколько пуль отрикошетили. В результате один ребенок получил гематомы.

15 января 2018 года двое вооруженных ножами подростков напали на учеников пермской школы №127. В результате происшествия пострадали 15 человек, 12 из которых — учитель, сами нападавшие и девять детей 10-12 лет — были госпитализированы в местные больницы. По данным СМИ, резню организовал бывший ученик школы, а ее причиной стало недовольство подростка новогодним поздравлением в одном из местных пабликов, в котором его подписчики были названы «псами».

17 января в школе деревни Смольное Челябинской области произошла драка на ножах между 17— и 16-летними одноклассниками с задержкой развития. Один из них был госпитализирован. Обстоятельства инцидента проверяют прокуратура и детский омбудсмен региона.

18 января в туалете симферопольской гимназии №1 семиклассник выстрелил из пневматического пистолета в ногу ученика пятого класса. Ребенку была оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась. Администрация школы и правоохранительные органы проверяют инцидент.

19 января официальный портал органов государственной власти Бурятии сообщил, что в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ подростки в масках вошли в один из кабинетов школы №5 и бросили бутылку с зажигательной смесью, в результате чего вспыхнул пожар. В это время в аудитории проходил урок учеников седьмого класса, которые после начала возгорания вместе учительницей попытались покинуть помещение, а нападавшие, стоя в дверях, наносили им удары ножом и топором. По данным СМИ, ранения получили семь человек, а причиной нападения могла стать «месть» учительнице за двойку или недопуск к экзамену.