Молодоженов запечатлели за секунду до трагедии

Молодожены запечатлели свое счастье за секунду до трагедии

Новоиспеченная жена получила множественные переломы ноги в результате падения со скалы. Девушка и ее молодой муж пытались сделать красивое селфи во время медового месяца, однако их отбросило на камни волной. Об этом сообщает The Sun.

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Молодожены Марелиз и Райан Дрейер отдыхали во время медового месяца по Южной Африке. У пары был составлен список фотографий, которые они планировали сделать в путешествии. На одном из скалистых берегов семья позировала на фоне океана и дожидалась, когда появится высокая волна. Однако сильным ударом воды их сбросило со скалы на камни. Эти моменты запечатлены на фотографиях молодоженов.

В результате падения девушка получила перелом ноги в двух местах, ей была проведена операция — вставлены титановая пластина и 12 винтов. Два дня отпуска девушка провела в больнице, но, невзирая на травму, планирует продолжать путешествие. Гражданами какой страны являются молодожены, не сообщается.

Ранее сообщалось, что Эван Кэрролл из США снял на видео, как на его жену Сару Иллиг напала акула, когда они отдыхали на Карибском море в медовый месяц. Тогда девушка отделалась небольшими царапинами на руке.