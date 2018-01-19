Появились подробности нападения на школу в Улан-Удэ

В Улан-Удэ в результате нападения подростка с топором пострадали ученики девятого класса одной из школ. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на жителей города.

По словам собеседников телеканала, один из школьников лишился пальцев, другой получил удар топором в ключицу. По данным РЕН ТВ, нападавший также бросил в класс коктейль Молотова, там начался пожар.

>> В Бурятии начали проверку после нападения на школу

Утром девятнадцатого января в военном посёлке Сосновый бор в Улан-Удэ два подростка (по другим данным, их было трое) ворвались в школу и напали на детей и учительницу. СМИ писали, что один из них, учащийся девятого класса, был вооружен топором и ранил пятерых учеников. По данным Mash, учительница бросилась на него, чтобы защитить детей, и подросток ударил ее топором, а потом продолжил наносить травмы ученикам.

Первоначально сообщалось, что нападение произошло в кабинете седьмых классов. Из-за брошенного нападавшим коктейля Молотова там начался пожар на площади в 15 квадратных метров, он был ликвидирован за несколько минут, рассказали в МЧС.

На сайте управления Следственного комитета (СК) РФ по Бурятии опубликовали видео из класса, в котором произошло нападение. Ролик демонстрирует последствия пожара — сгоревшие предметы мебели и книги.