Ещё
Появились подробности нападения на школу в Улан-Удэ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появились подробности нападения на школу в Улан-Удэ 

Рамблер 1 час назад

В Улан-Удэ в результате нападения подростка с топором пострадали ученики девятого класса одной из школ. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на жителей города.

По словам собеседников телеканала, один из школьников лишился пальцев, другой получил удар топором в ключицу. По данным РЕН ТВ, нападавший также бросил в класс коктейль Молотова, там начался пожар.

>> В Бурятии начали проверку после нападения на школу

Утром девятнадцатого января в военном посёлке Сосновый бор в Улан-Удэ два подростка (по другим данным, их было трое) ворвались в школу и напали на детей и учительницу. СМИ писали, что один из них, учащийся девятого класса, был вооружен топором и ранил пятерых учеников. По данным Mash, учительница бросилась на него, чтобы защитить детей, и подросток ударил ее топором, а потом продолжил наносить травмы ученикам.

Первоначально сообщалось, что нападение произошло в кабинете седьмых классов. Из-за брошенного нападавшим коктейля Молотова там начался пожар на площади в 15 квадратных метров, он был ликвидирован за несколько минут, рассказали в МЧС.

На сайте управления Следственного комитета (СК) РФ по Бурятии опубликовали видео из класса, в котором произошло нападение. Ролик демонстрирует последствия пожара — сгоревшие предметы мебели и книги.

 Ещё 110 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не ходи в школу — будет мясо»: детей предупреждали о нападении в Улан-Удэ
Пока вы спали: Украина нашла много золота
В Москву идут 20-градусные морозы
В РФ появилась опасная схема мошенничества
Путин окунулся в прорубь
Видео
00:49
В Британии депутат заснул во время дебатов по Brexit
Европа В мире
00:11
Появилось видео с места ЧП в бурятской школе
Криминал Происшествия
00:37
В Москве на Крещение подготовили 59 купелей
Общество Новости Москвы
00:00
В Австралии дрон спас двух тонувших подростков
Происшествия
00:42
Юные хоккеисты устроили свалку на льду при публике
Общество
10:11
Катер разнёс рыбацкую лодку в хлам
Происшествия
01:51
В Москву идут 20-градусные морозы
Погода Новости Москвы
00:57
Поклонники накинулись на Бузову без макияжа
Шоу-бизнес
00:00
Рыбаки спаслись от смерти за секунды до столкновения с катером
Происшествия
00:31
Мать с ребёнком чуть не убило упавшее дерево
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение