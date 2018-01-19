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«Не ходи в школу — будет мясо»: детей предупреждали о нападении в Улан-Удэ
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«Не ходи в школу — будет мясо»: детей предупреждали о нападении в Улан-Удэ 

Рамблер 1 час назад

Жительница Улан-Удэ рассказала телеканалу «Тивиком», что ученики местной школы, в которой 19 января произошло нападение, знали о готовящемся преступлении заранее.

По ее словам, ученица школы в одном из мессенджеров рассказала друзьям, что получила предупреждение «от мальчиков». Женщина отметила, что девочке сказали «не ходить в школу», потому что там «будет мясо».

>> Появились подробности нападения на школу в Улан-Удэ

Местная жительница уточнила, что нападавшим был девятиклассник, а пострадавшие дети — семиклассниками. Нападение произошло во время урока русского языка или литературы. Собеседница телеканала отметила, что учительницу и одного из учеников ударили топором по голове, другого школьника нападавший ранил в спину, одной из школьниц он отрубил палец.

Утром 19 января в военном посёлке Сосновый бор в Улан-Удэ подросток (по другим данным, двое или трое подростков) ворвался в школу и напал на детей и учительницу. СМИ писали, что девятиклассник был вооружен топором и ранил пятерых учеников. По официальным данным СК, пострадали три ученика и учительница. По данным Mash, учительница бросилась на нападавшего, чтобы защитить детей, и подросток ударил ее топором.

Также нападавший бросил в класс коктейль Молотова, из-за чего там начался пожар.

Мотивы преступления и другие обстоятельства происшествия неизвестны. Подозреваемый подросток задержан. По факту случившегося возбудили дело по статьям 30, и 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних).

 Ещё 155 источников 
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