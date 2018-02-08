Ещё
Поиски «Востока» прекращены
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проходящие суда остановили поиски пропавшего в Японском море «Востока» 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю
Проходящие суда прекратили поиски пропавшего в Японском море судна "Восток", сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток".
Ранее сообщалось об остановке активной фазы поисков, но "Восток" искали мимо проходящие суда. Также МЧС какое-то время искало авиацией.
"Поиск мимо проходящими судами прекращен. Они искали "Восток" девять дней, ни людей, ни вещей с судна не найдено", — сказал собеседник.
Как сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, авиация также пока не проводит поиски.
"В четверг и предыдущие дни вылетов не было", — отметил собеседник.
Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. На борту находилось 20 человек. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, два плота, бытовой мусор и швартовую бухту, людей не обнаружено. Следователи возбудили уголовное дело. Судно "Восток" ходило под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-Флот".
РИА Новости: последние новости
Заммглавы минздрава Татарстана нашли мертвой в ее доме, сообщил источник Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева в Хабаровске отрицает свою вину В Китае столкнулись более 50 машин
 Ещё 490 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ впервые освободили пожизненно осужденного135
Воевавшую в Донбассе женщину расстреляли в Грузии155
Новое правительство ФРГ назвало требования к Украине101
Коалиция США нанесла удар по войскам Асада428
На Украине назвали области, которые хочет вернуть Польша8
Видео
02:50
Названы решившие вернуться в Россию бизнесмены
Экономика
01:35
Танец задержанной в Египте россиянки попал на видео
Происшествия
02:02
Милявская обвинила автора песен в афере
Шоу-бизнес
04:03
МИД рассказал о новой провокации против РФ перед ОИ
Политика
01:42
В ЛНР раздавили бульдозером килограммы красной икры
В мире
00:47
Показан обстрелявший российский Су-25 террорист
Происшествия В мире
03:21
«Это страшно»: «русские хакеры» украли секреты Пентагона
Армия
05:39
Бабурина зарегистрировали кандидатом на пост президента
Политика Выборы 2018
01:32
Появились новые подробности в деле убийства студентки ВШЭ
Происшествия
03:47
Маск объяснил крушение блока Falcon Heavy
Технологии Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение