Поиски «Востока» прекращены

Проходящие суда остановили поиски пропавшего в Японском море «Востока»

Проходящие суда прекратили поиски пропавшего в Японском море судна "Восток", сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток".

"Поиск мимо проходящими судами прекращен. Они искали "Восток" девять дней, ни людей, ни вещей с судна не найдено", — сказал собеседник. Ранее сообщалось об остановке активной фазы поисков, но "Восток" искали мимо проходящие суда. Также МЧС какое-то время искало авиацией.

"В четверг и предыдущие дни вылетов не было", — отметил собеседник. Как сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, авиация также пока не проводит поиски.

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. На борту находилось 20 человек. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, два плота, бытовой мусор и швартовую бухту, людей не обнаружено. Следователи возбудили уголовное дело. Судно "Восток" ходило под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-Флот".