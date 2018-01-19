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Рыбаки спаслись от смерти за секунды до столкновения с катером
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Рыбаки спаслись от смерти под катером за секунды до столкновения 

Lenta.ru 45 минут назад

Рыбаки в американском штате Орегон успели спрыгнуть в ледяную воду за секунду до столкновения их небольшой лодки с катером. Об этом сообщает Oregon Live.

Инцидент произошел несколько месяцев назад, однако видео случившегося друзья выложили только сейчас. Трое мужчин отправились на небольшом судне за лососем на реку Колумбия.

По счастливой случайности они увидели, как на них на полном ходу идет катер. Попытавшись привлечь внимание капитана, они стали кричать и размахивать руки. Однако большое судно даже не попыталось сбросить скорость или поменять курс.

Тогда друзья спрыгнули в воду. Через секунду катер в щепки разнес их лодку. Отмечается, что рыбаки получили небольшие травмы рук и ног. Они уже обратились в суд с требованием компенсации от капитана катера. Сам он виновным себя не признает и заявляет, что просто не заметил маленькую лодку.

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