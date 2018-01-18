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Появились новые данные о въехавшем в переход автобусе
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Появились новые данные о въехавшем в переход автобусе 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости

Эксперты установили, что автобус, въехавший в подземный переход возле станции метро «Славянский бульвар», был разукомплектован. Об этом сообщается в паблике Mash «ВКонтакте».

В автобусе был снят предохранитель блокировки движения, который не позволяет ему ехать с открытой дверью. Отсутствие детали установили эксперты на заводе-изготовителе.

Сообщается также, что водитель Виктор Тихонов впервые работал на этой машине. Предохранитель должен был находиться на щитке за его спиной.

> Автобус въехал в подземный переход у метро в Москве

На этой неделе автобус, ставший причиной гибели 4 человек, осмотрели 10 экспертов с водителем-испытателем.

Ранее в СК РФ заявили, что автобус был исправен. Водителю предъявили обвинение по статье "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц" УК РФ.

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