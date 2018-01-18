«Так проще следить»: зачем 13 детей держали на цепи

Супругам из США, державшим 13 детей на цепи, предъявлены обвинения

Следствие предъявило обвинения супружеской чете из США Дэвиду и Луизе Турпин. Их обвиняют в том, что они держали своих 13 детей на цепи в закрытых комнатах и плохо кормили. Родственники отмечают, что выходили куда-либо дети только в сопровождении взрослых и централизованно: все вместе большой группой.

Следователи предъявили супругам Дэвиду и Луизе Турпин из США обвинения в пытках несовершеннолетних и оставлении детей в опасности. По версии следствия, 57-летний муж и его 49-летняя жена оставляли своих отпрысков дома одних, прикованными цепью к кроватям. Помещения, в которых они находились, были закрыты на навесные замки. В настоящий момент Турпины отпущены под залог, каждый из них заплатил за свободу по $9 млн Как передает CNN, пока еще не ясно, признали или нет супруги вину, и есть ли у них адвокат.

Судебные слушания по их делу, как ожидается, начнутся в конце нынешней недели.

Об истории 13 детей и их родителей стало известно два дня назад. Тогда одна из дочерей пары, 17-летняя девушка, смогла освободиться и вылезти из окна дома в городе Перрис, штат Калифорния, где ее держали вместе с братьями и сестрами. Перед побегом она отыскала дома мобильный телефон без сим-карты, но смогла сделать экстренный звонок в службу 911, и рассказала оператору о том, что происходит в ее жилище. Как сообщили позже журналистам в пресс-службе департамента шерифов округа Риверсайд, прибывшие сотрудники полиции обнаружили в доме Турпинов еще 12 детей супружеской пары в возрасте от двух до 29 лет. Значительная часть из них были прикованы к кроватям, а кровати — привинчены к полу.

По данным полиции, всего шесть человек из 13 освобожденных были младше 18 лет. Они были прикованы не к кроватям, а к шкафам. Ранее в дом, где жила эта семья, никогда не вызывали полицию, не интересовалась им и служба ювенальной юстиции.

Как пояснили представители шерифа, спасенные дети «страдали от систематического недоедания и были очень грязными». По данным источника NBC NEWS в правоохранительных органах, детям и вовсе давали пищу всего один раз в день и позволяли мыться два раза в год. Некоторых из них держали «в темном помещении, в котором дурно пахло, предположительно, это была моча». Сейчас все бывшие узники отправлены в медицинские учреждения для оказания им психологической и иной помощи.

Особое удивление у сотрудников правоохранительных органов вызвало наличие среди узников взрослых детей Турпинов, поскольку из-за плохого питания и плохих условий содержания они выглядели, как подростки.

«Проблема в том, что если детский организм в течение длительного периода времени не получает достаточно питательных микроэлементов, таких как цинк, фолиевая кислота, железо, то рост ребенка будет как бы остановлен. Если несовершеннолетнему не давать достаточно продуктов с этими веществами, то он не умрет, у него будет достаточно веществ для того, чтобы более-менее нормально существовать каждый день, он даже сможет набрать нормальный вес для своего возраста, однако рост его замедлится или остановится», — прокомментировал журналистам ситуацию с освобожденными детьми заведующий больницы, куда доставили младших Турпинов.

Врачи отмечают, что признаков сексуального насилия на теле освобожденных пленников обнаружено не было.

Как рассказали журналистам соседи Турпинов, они знали, что рядом с ними живет многодетная семья, и иногда замечали, что все дети выходят вместе в одно время гулять на лужайке перед домом супружекой четы. Возвращались с прогулки они, по словам соседей, также централизованно: в одно и то же время и вместе.

Мать отца семейства, бабушка его детей, Бэтти Турпин отметила в беседе с представителями американских СМИ, что супруги «являются очень уважаемыми людьми», и что родители часто проводили время со своими отпрысками, например, ходили вместе в Диснейленд или ездили вместе отдыхать летом. Она признала также, что родители одевали всех детей в одежду одинакового цвета и фасона, когда отправлялись с ними куда-либо.

«Это делалось из соображений безопасности: так проще следить за детьми», — сказала Бэтти Турпин.

При этом, по словам бабушки, когда супруги ходили куда-то с детьми, они строили их по росту и централизованно приводили и уводили их за собой.

Как следует из социальных сетей, Дэвид и Луиза дважды давали свадебные клятвы в верности друг другу в одной из англиканских церквей Лас-Вегаса. Своих детей они брали при этом с собой. На фотографии видно, что их дочки были в одинаковых платьях сиреневого цвета, а сыновья — в темных строгих костюмах и белых рубашках.

О самой чете Турпинов известно не очень много. До 2010 года они проживали с детьми в Техасе, и лишь потом перебрались в Калифорнию. Дэвид работал инженером на компанию, которая занимается производством самолетов Northrop Grumman. Его жена была домохозяйкой.

Во время работы на одного из крупнейших авиапроизводителей США Турпин зарабатывал в год порядка $140 тыс. При этом семья имела множество кредитов, которые в определенный момент перестала способна выплачивать. Тогда они обратились в суд в Калифорнии с просьбой признать их банкротами. Согласно документам, которые сейчас оказались в распоряжении журналистов, долг супружеской четы составлял около $240 тыс. Кроме того, они отдали в залог ферму в Техасе, которая оценена в $40 тыс. Со временем супруги потеряли право на ее выкуп. На момент банкротства супруги также владели рядом активов, которые были оценены в $150 тыс.

По словам семейного адвоката Турпинов, Ивана Трэхана, до 2011 года они ничем с виду не отличались от обычной семьи, приветливо общались со своими детьми и «часто показывали знакомым фотографии совместного времяпрепровождения». Как сообщил юрист CNN, оба супруга тяжело переживали свое банкротство.

Согласно документам, которые журналистам представили в департаменте образования штата Калифорния, Дэвид Турпин числится директором частной школы, которая была создана в 2011 году, и которая была зарегистрирована по адресу проживания семьи в городе Перрис. Ранее соседи и знакомые семьи рассказали, что дети супружеской четы получали домашнее образование.

Новые владельцы дома Турпинов в штате Техас отметили, что когда они въехали в это жилище, окна там были разбиты и заколочены, на стенах и дверях виднелись глубокие царапины, и вся обстановка говорила о том, что внутри ранее, «вероятно, располагалась какая-то религиозная секта».

При этом Дэвид и Луиза на протяжении многих лет не виделись с другими родственниками. В частности, родная сестра женщины по имени Элизабет Флорес, которая живет в другом штате, не видела ее последние 19 лет, пишет Daily Mail.

Сестры лишь изредка созванивались, но семья Турпинов никогда не приглашала родственников к себе домой и не ездила к ним в гости. Луиза Турпин никогда не давала сестре разговаривать ни с одним из ее 13 племянников и племянниц.

«Мы так беспокоились о них, потому что все это было странно, но мы ничего не могли сделать, поскольку даже не знали их адрес», — рассказала сестра обвиняемой.