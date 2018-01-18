Под Саратовом развернулся «нефтяной апокалипсис»

Под Саратовом горят дома после разлива нефти

В Энгельском районе Саратовской области прорвало трубопровод с нефтью, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное региональное управление МЧС. Начался пожар.

Горящая нефть потекла с холма на жилые дома в селе Красноармейское. Уже сгорели три жилых дома и одна нежилая постройка. Жители села эвакуированы.

Трубопровод принадлежит компании «Транснефть». Позднее в компании сообщили, что по предварительным данным, причиной пожара стал горящий окурок, пишет РЕН ТВ.

"Кто-то видел, как кто-то бросил окурок. В результате нефть загорелась как раз в том месте, где она ближе всего подошла к селу. Два дома в результате этого два дома загорелись", — отметил представитель пресс-службы компании.