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В Пхукете россиян ограбили на $100 тысяч
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СМИ: в Таиланде россиян ограбили, заставив их перевести биткойны на неизвестный счет 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Пара из России подверглась нападению на острове Пхукет в Таиланде. Неизвестные заставили их перевести со своего счета биткойны на сумму эквивалентную $100 тыс. Об этом в четверг сообщила газета The Nation.

По ее данным, россияне обратились за помощью в местную полицию только в четверг, несмотря на то, что ограбление, по их словам, произошло еще в понедельник. Пара заявила о том, что группа неизвестных, предположительно также являющихся гражданами РФ, ворвалась в их квартиру на Пхукете и несколько часов удерживала их, заставив перевести сбережения в биткойнах на сторонний счет. Со слов потерпевших, у них также были украдены три ноутбука и дорогостоящий смартфон.

Как пишет газета, оперативникам удалось засечь сигнал украденного телефона. По предварительным данным, он уже находится в соседней Малайзии. В полиции полагают, что грабители могли выслеживать россиян, зная о наличии у них сбережений в криптовалюте.

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