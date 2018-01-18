Гвинейский лекарь надула сотни женщин

В Гвинее арестована женщина-лекарь, которая одурачивала бесплодных женщин, обещая им беременность. Об этом сообщает BBC News.
Целительница давала своим пациенткам сбор различных трав, который раздувал их животы. Женщины верили в то, что они беременны, пока не подходил срок родов.
За услугу пациентки платили 33 доллара, это почти равно средней месячной зарплате в стране. Полиция сообщает, что мошенница зарабатывала тысячи долларов, но сама она заявила, что хотела только помочь.
16 января 200 потерпевших собрались и протестовали у здания полиции, где содержат подозреваемую. Всего от ее действий пострадали 700 женщин от 17 до 45 лет.
По данным Всемирной организации здравоохранения, к традиционной медицине в африканских странах прибегают 80 процентов населения.